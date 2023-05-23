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    Бастрыкин заинтересовался скандалом с коррекционной школой Петербурга

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 23 мая обратил внимание на скандал в коррекционной школе № 4 Василеостровского района Петербурга. Аудиозаписями с уроков уже интересуется прокуратура.

    Как сообщает информационный центр СК РФ, глава ведомства «поставил на контроль проверку по сообщениям о противоправных действиях в отношении детей в коррекционной школе».

    Петербургским управлением начата процессуальная проверка по озвученной в комментариях в паблике Следственного комитета информации, что учащиеся школы, дети с инвалидностью, подвергались оскорблениям. Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

    Накануне «Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории: мама одного из учеников-первоклашек, решив проверить жалобы сына на то, что его обижает учитель, на два дня положила ребенку в портфель диктофон. 22 мая фрагменты этой записи были опубликованы юристом Никитой Сорокиным, который представляет интересы семей. На записи слышно, как детей унижают и оскорбляют, а также угрожают физической расправой. Администрация Василеостровского района сообщила после запроса редакции, что педагоги были отстранены от работы, а также, что совместно с прокуратурой ведется проверка.

    © Фонтанка.Ру

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