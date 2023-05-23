Бастрыкин заинтересовался скандалом с коррекционной школой Петербурга

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 23 мая обратил внимание на скандал в коррекционной школе № 4 Василеостровского района Петербурга. Аудиозаписями с уроков уже интересуется прокуратура.

Как сообщает информационный центр СК РФ, глава ведомства «поставил на контроль проверку по сообщениям о противоправных действиях в отношении детей в коррекционной школе».

Петербургским управлением начата процессуальная проверка по озвученной в комментариях в паблике Следственного комитета информации, что учащиеся школы, дети с инвалидностью, подвергались оскорблениям. Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.