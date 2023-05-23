Над Балтийским морем подняли Су-27 из-за американских стратегических бомбардировщиков

Два стратегических бомбардировщика
Полет
В понедельник, 15 мая, над Балтийским морем российский истребитель
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2/10
Два стратегических бомбардировщика
Полет
В понедельник, 15 мая, над Балтийским морем российский истребитель
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