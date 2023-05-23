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    Над Балтийским морем подняли Су-27 из-за американских стратегических бомбардировщиков

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    Два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США были обнаружены над Балтийским морем приближающимися к границе с Россией. В воздух подняли истребитель, сообщает 23 мая Министерство обороны РФ.

    Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота классифицировал воздушные цели и занял установленную зону дежурства в воздухе. После того как американские военные самолеты, не нарушив границу РФ, развернулись и удалились, истребитель вернулся на аэродром базирования.

    Полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в Минобороны.

    В понедельник, 15 мая, над Балтийским морем российский истребитель Су-27 сопроводил самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции.

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