Над Балтийским морем подняли Су-27 из-за американских стратегических бомбардировщиков

Два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США были обнаружены над Балтийским морем приближающимися к границе с Россией. В воздух подняли истребитель, сообщает 23 мая Министерство обороны РФ.



Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота классифицировал воздушные цели и занял установленную зону дежурства в воздухе. После того как американские военные самолеты, не нарушив границу РФ, развернулись и удалились, истребитель вернулся на аэродром базирования.

