«Будет способствовать воспитанию россиян». Госдума приняла закон о Дне военной присяги

Депутаты Госдумы одобрили закон, по которому в России 21 ноября будет отмечаться День военной присяги. Поправки приняты 23 мая.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Госдума приняла их сразу во втором и третьем чтениях.



Дата 21 ноября выбрана в честь указа Петра I от 1721 года. Тогда он велел учинить присягу «на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

«Авторы закона отмечают, что учреждение этой памятной даты будет способствовать воспитанию россиян, особенно молодежи, в духе любви, преданности, беззаветного служения Родине, уважения к защитникам Отечества и Вооруженным силам страны», — говорится в сообщении на сайте ГД.