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    На Исаакиевской площади появится сад. Это подарок ко Дню города

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    Ко Дню города на Исаакиевской площади появится новый регулярный сад, рассказали «Фонтанке» 23 мая в комитете по благоустройству Петербурга. Пространство разместится там, где раньше была парковка автомобилей.

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    «К Дню города комитет по благоустройству подготовил подарок для жителей и гостей Санкт-Петербурга. На Исаакиевской площади появится новый регулярный сад, в котором традиции, заложенные основателем города Петром I, сочетаются с современными технологиями», — рассказали в комблаге.

    Композицию выстраивают из более чем сотни крупномерных деревьев, кроны которых сформированы как шары и кубы.

    Для саженцев подготовили специальные кадки, в них растения будут радовать глаз до осени, а затем их пересадят на набережные каналов и рек. Пространство вокруг саженцев будет украшено цветами.

    © Фонтанка.Ру

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