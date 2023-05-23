На Исаакиевской площади появится сад. Это подарок ко Дню города

Ко Дню города на Исаакиевской площади появится новый регулярный сад, рассказали «Фонтанке» 23 мая в комитете по благоустройству Петербурга. Пространство разместится там, где раньше была парковка автомобилей.

«К Дню города комитет по благоустройству подготовил подарок для жителей и гостей Санкт-Петербурга. На Исаакиевской площади появится новый регулярный сад, в котором традиции, заложенные основателем города Петром I, сочетаются с современными технологиями», — рассказали в комблаге.

Композицию выстраивают из более чем сотни крупномерных деревьев, кроны которых сформированы как шары и кубы.

Для саженцев подготовили специальные кадки, в них растения будут радовать глаз до осени, а затем их пересадят на набережные каналов и рек. Пространство вокруг саженцев будет украшено цветами.