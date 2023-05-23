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    До чемпионата мира по тхэквондо допустили 23 россиян, двух олимпийских чемпионов заблокировали

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    Международная федерация тхэквондо World Taekwondo разрешила 23 российским и одному белорусскому спортсменам выступить на чемпионате мира. Соревнования пройдут с 29 мая по 4 июня 2023 года в Баку.

    «По прибытии в Баку они должны будут подписать декларацию, обязывающую соблюдать условия участия. Регистрация двух спортсменов была отклонена из-за того, что они не соответствуют критериям», — заявили в федерации.

    Точные списки пока не опубликованы. Известны лишь имена двух тхэквондистов, которые получили отказ, — олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин. Отмечается, что они не соответствуют критериям, которые ранее опубликовал Международный олимпийский комитет.

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