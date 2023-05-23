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    Жительницу Пушкина, обвиняемую в нападении на мать, суд «отселил» в СИЗО

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    Пушкинский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении жительницы Пушкина, которую обвиняют в покушении на убийство матери.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 мая, по версии следствия 21-летняя Наталья Шлапак накануне утром в квартире на Гусарской улице в ходе ссоры напала на мать.

    Она якобы нанесла ей несколько ранений ножом и топоров. Мать обвиняемой смогла спрятаться в ванной и вызвать скорую.

    Вину Шлапак признала частично. Ей предъявлено обвинение.

    Суд поместил её под стражу.

    Как писала «Фонтанка», конфликт в семье возник из-за претензий матери к дочери. Подробнее читайте в новости.

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