Жительницу Пушкина, обвиняемую в нападении на мать, суд «отселил» в СИЗО

Пушкинский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении жительницы Пушкина, которую обвиняют в покушении на убийство матери.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 мая, по версии следствия 21-летняя Наталья Шлапак накануне утром в квартире на Гусарской улице в ходе ссоры напала на мать.



Она якобы нанесла ей несколько ранений ножом и топоров. Мать обвиняемой смогла спрятаться в ванной и вызвать скорую.



Вину Шлапак признала частично. Ей предъявлено обвинение.



Суд поместил её под стражу.

