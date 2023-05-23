«Дойдет до каждого». По Ленобласти будет ездить пункт записи на службу по контракту

Агитационный микроавтобус с рекламой службы в армии по контракту запускают в Ленобласти. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе администрации региона.



24 мая он приедет в Кировский и Волховский районы, а 25 мая его можно будет встретить в Бокситогорском и Тихвинском.