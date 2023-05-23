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    «Дойдет до каждого». По Ленобласти будет ездить пункт записи на службу по контракту

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    Агитационный микроавтобус с рекламой службы в армии по контракту запускают в Ленобласти. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе администрации региона.

    24 мая он приедет в Кировский и Волховский районы, а 25 мая его можно будет встретить в Бокситогорском и Тихвинском.

    Фото: пресс-служба Ленобласти
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    По словам вице-губернатора Михаила Ильина, таким образом информация о преимуществах службы по контракту «дойдет до каждого желающего». Агитбригады будут состоять из сотрудников военкоматов и представителей комитета по соцзащите — они предоставят «исчерпывающую информацию по всем вопросам прохождения службы».

    «Фонтанка» рассказывала, что в Петербурге тоже активно растет количество рекламы службы по контракту. Ее можно встретить не только в метро, магазинах и транспорте, но даже в собственной парадной. Подробнее о том, как зазывают на «настоящую работу», читайте в нашем материале.

    Фото: пресс-служба Ленобласти

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