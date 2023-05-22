«Тонкий вопрос»: в ЕС признали, что не могут заставить другие страны соблюдать санкции против России

Евросоюз не хочет покупать у России энергоносители и поставлять в ответ технологические товары, но заставлять делать так другие страны нельзя, заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. В своем блоге он описал обстановку вокруг
«Даже если мы хотели бы, чтобы другие страны поступили так же (ввели санкции. — Прим. ред.), мы не можем их заставить, потому что наши "санкции" не носят экстратерриториального характера. Поэтому попытки предотвращения обхода наших ограничительных мер — тонкий вопрос. Мы должны действовать осторожно, не выступая против стран, на которые не распространяется европейское право», — отметил Боррель 20 мая.
В качестве примера он привел Казахстан, Индию и Китай.
«Мы практически перестали закупать нефть и газ напрямую у России, устранив свою энергетическую зависимость. И мы прекратили экспортировать в Россию многие виды стратегических товаров и материалов. Однако в последние месяцы мы видим, что третьи страны аномально увеличили объем импорта товаров, запрещенных ЕС», — отметил Боррель.
Объем экспорта транспортных средств из ЕС в Россию за 2022 год сократился на 78%, а их экспорт из ЕС в Казахстан подскочил на 268%. Импорт российской нефти в Индию увеличился с 1,7 миллиона баррелей в месяц в январе 2022 года до 63,3 миллиона баррелей в апреле 2023 года. А экспорт продуктов нефтепереработки из Индии в ЕС с января 2022 года по апрель
Как писала «Фонтанка», Евросоюз планирует включить в одиннадцатый пакет санкций против России более 90 компаний по всему миру, которые работали в обход ранее введенных ограничений.