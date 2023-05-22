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    «Тонкий вопрос»: в ЕС признали, что не могут заставить другие страны соблюдать санкции против России

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    10 комментариев

    Евросоюз не хочет покупать у России энергоносители и поставлять в ответ технологические товары, но заставлять делать так другие страны нельзя, заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. В своем блоге он описал обстановку вокруг 11-го санкционного пакета, который должен помочь бороться с обходом санкций.

    «Даже если мы хотели бы, чтобы другие страны поступили так же (ввели санкции. — Прим. ред.), мы не можем их заставить, потому что наши "санкции" не носят экстратерриториального характера. Поэтому попытки предотвращения обхода наших ограничительных мер — тонкий вопрос. Мы должны действовать осторожно, не выступая против стран, на которые не распространяется европейское право», — отметил Боррель 20 мая.

    В качестве примера он привел Казахстан, Индию и Китай.

    «Мы практически перестали закупать нефть и газ напрямую у России, устранив свою энергетическую зависимость. И мы прекратили экспортировать в Россию многие виды стратегических товаров и материалов. Однако в последние месяцы мы видим, что третьи страны аномально увеличили объем импорта товаров, запрещенных ЕС», — отметил Боррель.

    Объем экспорта транспортных средств из ЕС в Россию за 2022 год сократился на 78%, а их экспорт из ЕС в Казахстан подскочил на 268%. Импорт российской нефти в Индию увеличился с 1,7 миллиона баррелей в месяц в январе 2022 года до 63,3 миллиона баррелей в апреле 2023 года. А экспорт продуктов нефтепереработки из Индии в ЕС с января 2022 года по апрель 2023-го увеличился в семь раз.

    Как писала «Фонтанка», Евросоюз планирует включить в одиннадцатый пакет санкций против России более 90 компаний по всему миру, которые работали в обход ранее введенных ограничений.

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    Комментарии 10

    Гость22 Мая 2023 в 21:48
    Тонкий вброс.
    +0−1
    27564035622 Мая 2023 в 21:37
    Чтобы заставить все страны соблюдать санкции, евросоюзу придется захватить весь мир.
    +0−1
    Васисуалий Лошков22 Мая 2023 в 21:33
    санкции-это сплошная польза
    +1−1
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