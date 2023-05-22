«Тонкий вопрос»: в ЕС признали, что не могут заставить другие страны соблюдать санкции против России

Евросоюз не хочет покупать у России энергоносители и поставлять в ответ технологические товары, но заставлять делать так другие страны нельзя, заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. В своем блоге он описал обстановку вокруг 11-го санкционного пакета, который должен помочь бороться с обходом санкций.



«Даже если мы хотели бы, чтобы другие страны поступили так же (ввели санкции. — Прим. ред.), мы не можем их заставить, потому что наши "санкции" не носят экстратерриториального характера. Поэтому попытки предотвращения обхода наших ограничительных мер — тонкий вопрос. Мы должны действовать осторожно, не выступая против стран, на которые не распространяется европейское право», — отметил Боррель 20 мая.