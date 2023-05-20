Более 90 компаний могут поплатиться за обход санкций против России

Евросоюз планирует включить в очередной — одиннадцатый — пакет санкций против России более 90 компаний по всему миру, которые работали в обход ранее введенных ограничений, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фон дер Ляйен 20 мая, в список из более чем девяти десятков компаний вошли только те, в отношении которых есть доказательства того, что они доставляют санкционные товары в Россию напрямую из ЕС через третьи страны. Среди них около восьми фирм, зарегистрированных в Китае.
Накануне США ввели новые антироссийские санкции против 70 компаний, в том числе из Киргизии и Армении. Подробнее о том, кто попал в американский список, читайте в новости «Фонтанки».
Напомним, 19 мая США ввели санкции против Горного института. Как сообщил американский Минфин, институт «исторически напрямую поддерживал военные усилия» России, разрабатывая новые технологии металлов для использования в боевых действиях.