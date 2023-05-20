    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, зап

    773мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd79.91eur86.28

    Более 90 компаний могут поплатиться за обход санкций против России

    2078
    15 комментариев

    Евросоюз планирует включить в очередной — одиннадцатый — пакет санкций против России более 90 компаний по всему миру, которые работали в обход ранее введенных ограничений, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фон дер Ляйен 20 мая, в список из более чем девяти десятков компаний вошли только те, в отношении которых есть доказательства того, что они доставляют санкционные товары в Россию напрямую из ЕС через третьи страны. Среди них около восьми фирм, зарегистрированных в Китае.

    Накануне США ввели новые антироссийские санкции против 70 компаний, в том числе из Киргизии и Армении. Подробнее о том, кто попал в американский список, читайте в новости «Фонтанки».

    Напомним, 19 мая США ввели санкции против Горного института. Как сообщил американский Минфин, институт «исторически напрямую поддерживал военные усилия» России, разрабатывая новые технологии металлов для использования в боевых действиях.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close