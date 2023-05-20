Более 90 компаний могут поплатиться за обход санкций против России

Евросоюз планирует включить в очередной — одиннадцатый — пакет санкций против России более 90 компаний по всему миру, которые работали в обход ранее введенных ограничений, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фон дер Ляйен 20 мая, в список из более чем девяти десятков компаний вошли только те, в отношении которых есть доказательства того, что они доставляют санкционные товары в Россию напрямую из ЕС через третьи страны. Среди них около восьми фирм, зарегистрированных в Китае.