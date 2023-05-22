Стало известно состояние 15-летнего подростка, которого нашли под окнами многоэтажки в Петербурге

Подросток 15 лет, найденный под окнами многоэтажки на проспекте Просвещения в Петербурге, продолжает находиться в реанимации. Об этом 22 мая сообщают в пресс-службе Педиатрического университета.
Состояние юноши оценивают как нестабильное, медики используют поддерживающий ИВЛ.
«Требуется дальнейшее внимание со стороны нейрохирургов, травматологов-ортопедов, врачей-ЛОР, неврологов и реаниматологов», — рассказали в пресс-службе. Разговоров о переводе подростка из реанимации пока не ведется. Между тем его организм постепенно отвечает на препараты и вмешательства, прогноз с осторожностью называют благоприятным.
В Педиатрическом университете напомнили о близости летних каникул и возможных опасностях для несовершеннолетних.
«Безнадзорность детей и подростков, когда родители их оставляют одних и не уделяют им внимания, к сожалению, часто оборачивается травмами», — рассказали в пресс-службе.
В начале мая «Фонтанка» писала про 15-летнего юношу, которого обнаружили под окнами многоэтажки в Петербурге. Его состояние на тот момент оценивалось как тяжелое.