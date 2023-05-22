Стало известно состояние 15-летнего подростка, которого нашли под окнами многоэтажки в Петербурге

Подросток 15 лет, найденный под окнами многоэтажки на проспекте Просвещения в Петербурге, продолжает находиться в реанимации. Об этом 22 мая сообщают в пресс-службе Педиатрического университета.



Состояние юноши оценивают как нестабильное, медики используют поддерживающий ИВЛ.

«Требуется дальнейшее внимание со стороны нейрохирургов, травматологов-ортопедов, врачей-ЛОР, неврологов и реаниматологов», — рассказали в пресс-службе. Разговоров о переводе подростка из реанимации пока не ведется. Между тем его организм постепенно отвечает на препараты и вмешательства, прогноз с осторожностью называют благоприятным.