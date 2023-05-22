Включайте звук, смотреть необязательно. Прямо в центре Петербурга поёт соловей

Идеальное время для ночных прогулок наступило в Петербурге. Во-первых, по ночам необычно тепло. А во-вторых, даже в центре города можно услышать пение соловья.
Птичьи трели записала ночью 22 мая читательница «Фонтанки» Алина на Петроградской стороне у Тучкова моста. Слушайте со звуком. Самой птички на видео, к сожалению, нет.
Прославленного певца вообще заметить сложно: он маленький и невзрачный. Но некоторым любителям природы это удаётся.
Как раз сейчас и до конца июня Союз охраны птиц России (СОПР) проводит всероссийскую акцию по учёту соловьев — «Соловьиные вечера — 2023». Её цель и научная, и эколого-просветительская: СОПР и собирает данные о численности соловьев, и привлекает внимание к проблемам охраны птиц. Чтобы принять участие в акции, нужно сделать наблюдение (фото- и/или аудиофиксация) и внести данные на сайт www.luscinia-luscinia.ru.