Включайте звук, смотреть необязательно. Прямо в центре Петербурга поёт соловей

Идеальное время для ночных прогулок наступило в Петербурге. Во-первых, по ночам необычно тепло. А во-вторых, даже в центре города можно услышать пение соловья.



Птичьи трели записала ночью 22 мая читательница «Фонтанки» Алина на Петроградской стороне у Тучкова моста. Слушайте со звуком. Самой птички на видео, к сожалению, нет.

