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    Включайте звук, смотреть необязательно. Прямо в центре Петербурга поёт соловей

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    4 комментария

    Идеальное время для ночных прогулок наступило в Петербурге. Во-первых, по ночам необычно тепло. А во-вторых, даже в центре города можно услышать пение соловья.

    Птичьи трели записала ночью 22 мая читательница «Фонтанки» Алина на Петроградской стороне у Тучкова моста. Слушайте со звуком. Самой птички на видео, к сожалению, нет.

    Прославленного певца вообще заметить сложно: он маленький и невзрачный. Но некоторым любителям природы это удаётся.

    Как раз сейчас и до конца июня Союз охраны птиц России (СОПР) проводит всероссийскую акцию по учёту соловьев — «Соловьиные вечера — 2023». Её цель и научная, и эколого-просветительская: СОПР и собирает данные о численности соловьев, и привлекает внимание к проблемам охраны птиц. Чтобы принять участие в акции, нужно сделать наблюдение (фото- и/или аудиофиксация) и внести данные на сайт www.luscinia-luscinia.ru.

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    СоловейПтицыПтицы в городеЖивотныеПрирода
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    Комментарии 3

    Гость22 Мая 2023 в 14:15
    Да это и не соловей.
    +0−1
    Гость22 Мая 2023 в 14:07
    В белгороде соловьи поют громче.
    +0−0
    hedgehog_22 Мая 2023 в 13:56
    ну ничо. это временно. скоро все деревья вырубят и не будут мешать всякие птички нашим людям смотреть в телевизер.
    +0−1
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