ФСБ сообщает о предотвращении теракта в Новотроицке Оренбургской области. По данным службы, поджог релейного шкафа на железнодорожной станции «Новотроицкая», в здании военкомата города Орск и в отделе ФСБ готовился по заданию украинских спецслужб. Задержан гражданин России 1997 года рождения, передаёт РИА Новости.

Подозреваемый, по данным ФСБ, планировал в дальнейшем перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях. . У него нашли компоненты для бомбы и переписку с украинскими спецслужбами.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ.