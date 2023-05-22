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    ФСБ сообщает о предотвращении теракта в Новотроицке

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    1 комментарий

    ФСБ сообщает о предотвращении теракта в Новотроицке Оренбургской области. По данным службы, поджог релейного шкафа на железнодорожной станции «Новотроицкая», в здании военкомата города Орск и в отделе ФСБ готовился по заданию украинских спецслужб. Задержан гражданин России 1997 года рождения, передаёт РИА Новости.

    Подозреваемый, по данным ФСБ, планировал в дальнейшем перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях. . У него нашли компоненты для бомбы и переписку с украинскими спецслужбами.

    Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ.

    Новость дополняется.

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    Комментарии 1

    Гость22 Мая 2023 в 10:01
    ФЪ! Публиковать сказки о Новотроицке конечно хорошо - но умалчивание инцидента на Кольской АЭС?
    (это ближе к Питеру, как минимум)
    +0−0
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