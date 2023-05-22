Двухлетнюю девочку в Кемеровской области искали всю ночь и нашли утром на реке

Четыре маленьких ребёнка пропали в Кемеровской области за последние дни. Всех нашли живыми. Утром 22 мая в результате масштабных поисковых мероприятий полицейские обнаружили 2-летнюю девочку.
Как сообщает «МВД Медиа», полицейские патрульно-постовой службы ОМВД по Анжеро-Судженскому городскому округу заметили ребёнка на берегу реки Чернушка в трёх километрах от дома. Её жизнь и здоровье в безопасности.
Девочку искали весь вечер и ночь. Об исчезновении в полицию сообщила её мать вчера около 20:30. Ребёнок пропал во время прогулки, когда взрослые отвлеклись. NGS42.RU пишет, что за ребёнком следила бабушка во дворе их дома в частном секторе в Анжеро-Судженске. Женщина ненадолго отошла, и девочка исчезла. В поисках участвовали около 300 человек, в том числе предстаивтели оперативных и силовых служб, волонтёры и местные жителей.
«Поиски продолжались всю ночь. Участники осматривали близлежащие дома и улицы, обследовали территорию», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным источника NGS42.RU, девочка провела ночь в лесу неподалеку от своего района, а утром вышла к реке, где её и заметили.