«Где ночевали?» — «В комнате». Как нашли пропавших в Кузбассе сестёр 2 и 4 лет

Двух маленьких девочек, пропавших в Кузбассе, нашли добровольцы — двое местных жителей, объезжавших окрестности на квадроцикле. Об этом 20 мая сообщает региональная полиция.
«Сегодня днем жители пгт. Яшкино Сергей Гурин и Сергей Дроздов при обследовании территории на личном квадроцикле обнаружили пропавших девочек в поле на расстоянии около 4 километров от поселка Ленинский», — отмечается в сообщении.
42.МВД.РФ
NGS42.RU пишет, что дети замёрзли и были истощены, но могли разговаривать и самостоятельно передвигаться. На записи в соцсетях видно, как мужчины спрашивают у девочек, где они ночевали. Старшая говорит: «В комнате». Журналисты попросили комментарий в местном СУ СК. Там ответили: «Все обстоятельства выясняются». Ранее в управлении указывали, что в отношении девочек противоправных действий не совершалось.
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
Дети 2 и 4 лет пропали 18 мая, последний раз их видели на площадке. В поисках участвовали более 200 человек: представители различных ведомств, а также местные жители и волонтёры «ЛизыАлерт», сегодня привлекли вертолёт Росгвардии. Осматривали дома и строения в поселке, обследовали лесной массив и берега реки. Сегодня девочек нашли на поляне. В региональном управлении МВД России добавили, что добровольцев, обнаруживших детей, наградят.