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    «Где ночевали?» — «В комнате». Как нашли пропавших в Кузбассе сестёр 2 и 4 лет

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    6 комментариев
    Фото: gumvd42 / Telegram
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    Двух маленьких девочек, пропавших в Кузбассе, нашли добровольцы — двое местных жителей, объезжавших окрестности на квадроцикле. Об этом 20 мая сообщает региональная полиция.

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    «Сегодня днем жители пгт. Яшкино Сергей Гурин и Сергей Дроздов при обследовании территории на личном квадроцикле обнаружили пропавших девочек в поле на расстоянии около 4 километров от поселка Ленинский», — отмечается в сообщении.

    42.МВД.РФ

    NGS42.RU пишет, что дети замёрзли и были истощены, но могли разговаривать и самостоятельно передвигаться. На записи в соцсетях видно, как мужчины спрашивают у девочек, где они ночевали. Старшая говорит: «В комнате». Журналисты попросили комментарий в местном СУ СК. Там ответили: «Все обстоятельства выясняются». Ранее в управлении указывали, что в отношении девочек противоправных действий не совершалось.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Дети 2 и 4 лет пропали 18 мая, последний раз их видели на площадке. В поисках участвовали более 200 человек: представители различных ведомств, а также местные жители и волонтёры «ЛизыАлерт», сегодня привлекли вертолёт Росгвардии. Осматривали дома и строения в поселке, обследовали лесной массив и берега реки. Сегодня девочек нашли на поляне. В региональном управлении МВД России добавили, что добровольцев, обнаруживших детей, наградят.

    Фото: gumvd42 / Telegram

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    Пропали детиПропали девочкиКемеровская область
    ЛАЙК21
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    Комментарии 6

    Гость20 Мая 2023 в 18:27
    Преподобный Амфилохий Почаевский призывал хранить верность Патриарху Московскому и всея Руси и обвинял раскольников-автокефалистов в предательстве веры предков:
    «Великое счастье, что Господь сподобил нас родиться в Православной вере и быть православными, а многие народы, к сожалению, не знают Православия»;
    «Дети в наши времена рождаются непокорными, гордыми и дерзкими, а потом становятся бесноватыми» (смиряя таких детей, старец заставлял их просить прощения у родителей).
    Как-то после утренних молитв батюшка долго не выходил из келии к народу. Вдруг вышел и приветствовал всех словами пророка Исайи: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!» А потом начал рассуждать о причинах, приведших стольких многих людей к нему. Главная причина, по словам старца, кроется в духе безбожия, насаждение которого начинается ещё в школе. Учеников преследуют, не пускают в храм, ведут идеологическую проработку, унижая человеческое достоинство. А человек, который не посещает церковь, не ис
    +0−2
    Гость20 Мая 2023 в 18:06
    Девочки двух и четырех лет найдены в Кемеровской области. Они двое суток были непонятно где
    Двое пятиклассников пытались покончить с собой в Петербурге и области. Спасти успели одного
    Подросток в Колпино сел на мотоцикл, а оттуда — в больницу
    Воспитанник детского центра из Петербурга умер в своей комнате
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    Это новости за сутки. И чем россияне так заняты все, вместо того, чтобы заниматься своими детьми?
    +2−1
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