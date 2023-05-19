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    Экстренные службы подняты для поиска девочек двух и четырех лет в Кемеровской области

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    Две маленькие девочки пропали в Кемеровской области накануне вечером. Сегодня, 19 мая, их ищут волонтеры, полиция, спасатели и сотрудники СК. Об этом сообщает пресс-служба местного ГУ МВД.

    Сообщение о пропаже детей поступило в дежурную часть сегодня днем. Двухлетняя Алена и четырехлетняя Ирина накануне около шести часов ушли с детской площадки в поселке Ленинский, после этого их никто не видел. Куда ушли сестры — неизвестно.

    «В настоящее время сотрудниками полиции на месте развернуты масштабные поисковые мероприятия. В них принимают участие полицейские, сотрудники СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу, специалисты МЧС, представители администрации, волонтеры поискового отряда, добровольцы из числа местных жителей. Участники осматривают дома и заброшенные строения в поселке, обследуют лесной массив», — рассказали в ГУ МВД.

    Начальник главка генерал-майор полиции Геннадий Корниенко выслал на место еще 40 сотрудников, таким образом, общая численность группы составила около 200 человек.

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    Кемеровская областьПропали дети
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