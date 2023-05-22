«Был взрыв и пожар». Беспилотник сбросил взрывное устройство на администрацию поселения в Белгородской области

Здание администрации тушили после атаки БПЛА ночью 22 мая в селе Головчино Белгородской области.



О ЧП в Грайворонском городском округе сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, незадолго до полуночи на здание администрации сельского поселения с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство.



«В ночь с воскресенья на понедельник впервые была атакована беспилотником сельская администрация одного из сел... Был взрыв и пожар», — рассказывает Гладков.



По его словам, администрация округа отреагировала очень быстро, оперативные и аварийные службы начали тушение. На соседние постройки огонь не перекинулся. Никто из мирных жителей не пострадал, ущерб оценивается как минимальный. В ближайшее время начнутся восстановительные работы.

