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    «Был взрыв и пожар». Беспилотник сбросил взрывное устройство на администрацию поселения в Белгородской области

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    1 комментарий

    Здание администрации тушили после атаки БПЛА ночью 22 мая в селе Головчино Белгородской области.

    О ЧП в Грайворонском городском округе сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, незадолго до полуночи на здание администрации сельского поселения с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство.

    «В ночь с воскресенья на понедельник впервые была атакована беспилотником сельская администрация одного из сел... Был взрыв и пожар», — рассказывает Гладков.

    По его словам, администрация округа отреагировала очень быстро, оперативные и аварийные службы начали тушение. На соседние постройки огонь не перекинулся. Никто из мирных жителей не пострадал, ущерб оценивается как минимальный. В ближайшее время начнутся восстановительные работы.

    «Также было нарушено электроснабжение, а в 5 часов утра энергетики уже, профессионально отработав, возвратили электроэнергию в жилые дома села», — отмечает Гладков.

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    Комментарии 1

    Гость22 Мая 2023 в 07:23
    вот те на......
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