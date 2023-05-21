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    Пробки

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    Услышали не все. В окрестностях велогонки в Петербурге — пробки

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    Несмотря на уровень пробок в три балла, кое-где водителям в Петербурге весьма неприятно. В четырех районах перекрыли движение из-за велогонки и некоторые улицы на карте «Яндекса» стали красными и бордовыми.

    Фото: скриншот с сайта maps.yandex.ru
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    Непростая ситуация на Литейном проспекте — он стоит в глухой пробке от улицы Белинского, которая заканчивается после Литейного моста. Пугающие пробки образовались на Большой и Малой Морских улицах, покраснели часть Невского проспекта, Садовая и Казанская улицы, набережная Фонтанки и другие улицы в центре. Кое-где движение затруднено и в Василеостровском районе, хотя и не так сильно, как в Центральном.

    «Фонтанка» предупреждала о перекрытиях движения в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградском районах. Мероприятие для велосипедистов-любителей La Strada будет идти и в понедельник — 22 мая.

    Фото: скриншот с сайта maps.yandex.ru

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