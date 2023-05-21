Следком заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС. Именно они выдали ордер на арест Путина

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и Розарио Сальваторе Айтале. Информацию об этом опубликовали 21 мая в телеграм-канале СК РФ.
«Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется», — говорится в сообщении ведомства. Также в СК заявили, что в соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 1973 года, главы государств «пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств».
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд считает, что на них лежит ответственность за «незаконное перемещение детей с Украины в Россию».