Уходи жир с пуза в чужие рейтузы: почему в попытке похудеть к лету мы набираем еще больше

Почему попытки похудеть к лету приводят к еще большему набору веса Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Каждая женщина хотя бы раз в жизни худела к случаю — день рождения, Новый год или классика — к лету. Молодцы те, кому удавалось одержать победу над лишними килограммами, очень большие молодцы те немногие, кто смог удержать вес и не набрать в два раза больше. Как правило, сезонные попытки похудения заканчиваются не тем результатом, которого ждут худеющие. Почему так происходит и как сбросить вес раз и навсегда — нашим коллегам из NGS.RU рассказала нутрициолог Виктория Полежаева.



Виктория Полежаева — дипломированный нутрициолог (дипломы NSA, МИИН, FPA), специалист по формированию здорового образа жизни и сбалансированному питанию. Актуальный запрос на сегодня — как похудеть именно к лету. Близится пляжный сезон, и тут встает вопрос: закрытый или открытый купальник? А может, и вовсе утягивающий гидрокостюм. Пережив первый стресс от увиденного в зеркале, женщины, которые хорошо ели зимой и ленились делать приседания, лихорадочно ищут в интернете самые быстрые способы привести себя в приличный вид за ультракороткий срок. Всем хочется чувствовать себя привлекательными, сексуальными и уверенными, а не прятать живот и бока под накидкой. Невольно вспоминается сцена из фильма «Дневник Бриджит Джонс», где героиня Рене Зельвегер что есть мочи крутит педали на велотренажере, а потом падает с него без сил.

Как сбросить 5 килограммов за неделю? На первый взгляд кажется, что цель и мотивация — похудеть к лету — хорошие, но всё же чаще «похудение к чему-либо» заканчивается набором веса в перспективе или проблемами со здоровьем. Почему же так происходит? Начнем с того, что похудение — это довольно непростой процесс, если мы говорим про качественное красивое снижение веса и сохранение здоровья. Но когда цель похудеть за максимально короткий период, то в ход идут самые экстремальные способы: диеты, детокс на соках, голодовки, низкокалорийное питание и много других изощренных вариантов. Запрос «как скинуть 5 килограммов за неделю» выдаст вам массу информации, но следовать ей — только вредить себе. Ошибка номер один.

— Наш организм всегда стремится к гомеостазу (равновесию), и если, допустим, человек резко похудел, то потом включается кнопка SOS, и организм начинает запасать, соответственно, мы набираем вес снова. К тому же психологически становится тяжело — и привет, срыв на сладкое, мучное и прочие вредности. От большого снижения калорийности организм начинает недополучать необходимые витамины и минералы, что потом приводит к выпадению волос, ломкости ногтей, сухости кожи, — объясняет нутрициолог Виктория Полежаева.

Купальник больше не нужен Когда мы ставим только краткосрочную цель и добиваемся ее, то потом просто не понимаем, что делать дальше. Лето прошло, и человек начинает наедать — купальник-то больше не нужен. Самое сложное — это даже не похудеть, а удержать вес, поэтому многие женщины то худеют, то набирают, что тоже нехорошо для организма. К лишнему весу всегда притягивается лишний вес — такой закон. Цель всегда должна быть долгосрочна — не просто купить к лету новый купальник, а полностью обновить гардероб на два размера меньше. С таким настроем определенно захочется быть стройной не только летом, а всегда.

Для того чтобы похудеть навсегда, лучше ставить конкретные цели, а их обязательно делить на маленькие промежуточные — это будут ваши ежедневные действия, которые несложно выполнять. В перспективе они приведут к стройности, здоровью и красоте. Скорость, с которой можно худеть без вреда для здоровья, — минус 2−4 кило в месяц. — Ко мне на сопровождение часто приходят «вечнохудеющие» женщины, которые уже что только не перепробовали, а стройность навсегда так и не получили. Самое лучшее решение — найти первопричину лишнего веса и выстроить комфортную систему снижения. Она для каждого своя, потому что не существует универсального метода, который поможет всем. Нужно адекватное сбалансированное питание без жестких ограничений, которое внедрится в вашу жизнь и станет неотъемлемой частью, — говорит нутрициолог.

Не стоит верить кричащим заголовкам и следовать экспресс-системам по снижению веса — это может нанести вред здоровью Фото: Кристина Полевая / 29.RU Поделиться Поделиться





Формируем правильные пищевые привычки Важно понимать, что изменения в питании должны быть не на какое-то время, они должны стать привычками, образом жизни. Вот несколько рекомендаций от Виктории Полежаевой, которые помогут вам начать процесс преображения. Начинайте свой день со стакана теплой воды — это запустит работу организма, также это профилактика запоров. Завтрак лучше всего делать белково-жировой с небольшим количеством сложных углеводов. Он даст много энергии и сил и долго не будет тянуть на сладкое. Больше двигайтесь. Совсем не обязательно делать изнурительные тренировки в зале, можно просто больше гулять, убраться дома, поиграть с ребенком — всё это бытовая активность.