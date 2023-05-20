Финны не поедут в Россию искать своих солдат

Финский отряд по поиску погибших во время Второй мировой войны солдат этим летом не поедет в Россию, заявил председатель Ассоциации памяти жертв войны Пертти Суоминен.



Как пишут финские СМИ 20 мая, Суоминен сказал, что сотрудничество по возвращению в Финляндию останков финских военных, а в Россию — красноармейцев проходило успешно. Но в этом году поисковики не поедут в Россию из соображений безопасности. При этом, по оценкам специалистов, на территории России еще могут находиться останки еще до 10 тысяч павших финских солдат.



«Фонтанка» писала в январе, что в Приморске под Петербургом снесли памятник финским солдатам, установленный всего три года назад.