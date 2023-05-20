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    Финны не поедут в Россию искать своих солдат

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    Финский отряд по поиску погибших во время Второй мировой войны солдат этим летом не поедет в Россию, заявил председатель Ассоциации памяти жертв войны Пертти Суоминен.

    Как пишут финские СМИ 20 мая, Суоминен сказал, что сотрудничество по возвращению в Финляндию останков финских военных, а в Россию — красноармейцев проходило успешно. Но в этом году поисковики не поедут в Россию из соображений безопасности. При этом, по оценкам специалистов, на территории России еще могут находиться останки еще до 10 тысяч павших финских солдат.

    «Фонтанка» писала в январе, что в Приморске под Петербургом снесли памятник финским солдатам, установленный всего три года назад.

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    ФинляндияРоссия ФинляндияПоисковикиВеликая Отечественная война
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