Житель Белгородской области наступил на мину. Из-за обстрелов эвакуированы сотрудники сельхозпредприятия

В Белгородской области продолжаются обстрелы. Минувшей ночью один человек получил тяжелое ранение по другой причине.



Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, утром 20 мая под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, но есть повреждения, в частности линии электропередачи. Пробило крышу склада сельхозпредприятия, сотрудников вывезли на безопасное расстояние.



В Краснояружском районе мужчина наступил на мину, когда вышел ночью на рыбалку. Он потерял ногу. Сейчас врачи областной больницы спасают его.

