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    Житель Белгородской области наступил на мину. Из-за обстрелов эвакуированы сотрудники сельхозпредприятия

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    3 комментария

    В Белгородской области продолжаются обстрелы. Минувшей ночью один человек получил тяжелое ранение по другой причине.

    Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, утром 20 мая под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, но есть повреждения, в частности линии электропередачи. Пробило крышу склада сельхозпредприятия, сотрудников вывезли на безопасное расстояние.

    В Краснояружском районе мужчина наступил на мину, когда вышел ночью на рыбалку. Он потерял ногу. Сейчас врачи областной больницы спасают его.

    «С его слов, из оперативной справки, он объясняет, что пошёл ночью на рыбалку. 300 метров до границы. Не буду комментировать», — отмечает Гладков.

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    Комментарии 3

    Гость20 Мая 2023 в 11:34
    А где хвалёное ПеВеО
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