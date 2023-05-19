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    Бараку Обаме запретили посещать Россию в ответ на санкции Вашингтона

    2017
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    Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама включен в список из 500 лиц, которым запрещен въезд в РФ. Перечень 19 мая опубликовал МИД.

    Стоп-лист для визитов в Россию был создан в ответ на антироссийские санкции, вводимые Вашингтоном. В него попали руководители различных органов исполнительной власти, а также правоохранительных структур, которых МИД РФ уличил в русофобии.

    «Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности наших сограждан», — заявили в МИДе.

    Заодно МИД сообщил, что запрос США о консульском посещении обвиняемого в шпионаже журналиста Эвана Гершковича отклонен в ответ на невыдачу виз журналистам из пула Сергея Лаврова для сопровождения министра на Совбезе ООН.

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