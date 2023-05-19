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    В Башкирии сотрудницу заповедника уволили за прогул во время проводов мобилизованных родственников

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    Суд в Башкирии восстановил на работе ведущего научного сотрудника научного отдела государственного природного заповедника Василю Яныбаеву. В октябре прошлого года ее уволили за отсутствие на рабочем месте без уважительных причин. Об этом 19 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Верховного суда Башкирии.

    В материалах суда говорится, что в деревне Саргая 28 сентября проходил митинг, посвященный проводам мобилизованных на военную службу. Директор, по словам заместителя директора заповедника, распорядился, чтобы сотрудники, чьи родственники попали под мобилизацию, занимались их проводами. У Яныбаевой трое племянников оказались мобилизованными. После митинга она поехала в Белорецк, приобрела там теплую одежду и передела ее родственникам. Затем она вернулась на работу. А 12 октября женщине сообщили, что двумя днями ранее ее уволили.

    Белорецкий межрайонный суд восстановил ее на работе и взыскал с ответчика 80 000 рублей в качестве упущенной зарплаты и 10 000 рублей компенсации.

    Заповедник подал апелляционную жалобу. В ней говорится, что сотрудница не подавала заявление на отгул и не объяснила причину, по которой она этого не сделала. Позже директор заповедника отозвал жалобу.

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    БашкирияСуд
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