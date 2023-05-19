Путин рассказал, кто займет второе место на конкурсе недоумков

Президент Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям назвал противников России, руководствующихся неоколониальными идеями, недоумками. Также глава государства отметил, что на конкурсе недоумков они заняли бы только второе место, потому что они — недоумки. Трансляцию мероприятия 19 мая проводила пресс-служба Кремля.
«Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки. И на конкурсе недоумков [они] заняли бы второе место. Почему только второе? Потому что недоумки», — сказал Путин.
При внешней агрессии и внешнем давлении, отметил президент, в России происходит только укрепление многонационального народа, а они это не понимают. Глава государства добавил, что уровень общероссийской гражданской идентичности в последний год увеличивался «прямо пропорционально давлению на нашу страну».