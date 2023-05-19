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    После падения наледи на девочку в Петербурге наказали сотрудника УК, не почистившего крышу на Краснопутиловской

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    Московский райсуд Петербурга огласил приговор сотруднику ООО «Пулковская усадьба», который отвечал за чистку крыши дома на Краснопутиловской улице. В марте девочка пострадала из-за наледи, упавшей оттуда.

    Мужчина получил год условно с таким же испытательным сроком, сообщает 19 мая объединенная пресс-служба судов города. Суд установил, что он «не желал надлежащим образом исполнять обязанности», не почистил крышу дома 98 и не принял меры, чтобы под ней не ходили люди.

    Под наледь попала восьмилетняя девочка, травмы были не серьезными. В администрации Московского района говорили, что до происшествия УК «Пулковская усадьба» сообщили о нарушениях и попросили срочно разобраться с крышей дома 98. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

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