Собянин пойдет на выборы мэра Москвы от «Единой России»

Сергей Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы мэра Москвы от партии «Единая Россия». Об этом 19 мая пишет РИА Новости со ссылкой на замруководителя исполкома московского отделения ЕР, начальника отдела агитационно-пропагандистской работы Ирину Елиферову.



По ее словам, об этом решении объявят на партийной конференции, которая пройдет «в ближайшее время».



Собянин занимает пост столичного мэра с 21 октября 2010 года. Он дважды переизбирался как самовыдвиженец.



Единый день голосования в 2023 году намечен на 10 сентября. Центризбирком уже представил логотип грядущих выборов — латинская буква V в цветах российского флага, которая напоминает галочку и одновременно является символом поддержки армии.

