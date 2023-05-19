    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 10

    3 м/с, зап

    773мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd80.04eur86.5

    Собянин пойдет на выборы мэра Москвы от «Единой России»

    1225
    16 комментариев

    Сергей Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы мэра Москвы от партии «Единая Россия». Об этом 19 мая пишет РИА Новости со ссылкой на замруководителя исполкома московского отделения ЕР, начальника отдела агитационно-пропагандистской работы Ирину Елиферову.

    По ее словам, об этом решении объявят на партийной конференции, которая пройдет «в ближайшее время».

    Собянин занимает пост столичного мэра с 21 октября 2010 года. Он дважды переизбирался как самовыдвиженец.

    Единый день голосования в 2023 году намечен на 10 сентября. Центризбирком уже представил логотип грядущих выборов — латинская буква V в цветах российского флага, которая напоминает галочку и одновременно является символом поддержки армии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close