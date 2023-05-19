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    «Валютчики» хотели отобрать у петербуржца 10 тысяч евро на Комендантском. Попытка попала на видео

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    У петербуржца попытались отобрать сумку с валютой прямо в помещении банка на Комендантском проспекте. Подозреваемых в попытке грабежа задержали, изначально они выдавали себя за добросовестных покупателей. Видеозапись инцидента показала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 мая.

    Схема, по которой потерпевшего 1995 года рождения собирались оставить без наличности, стандартная. 17 мая мужчина решил обменять 10 тысяч евро по выгодному курсу, который ему анонимно предложили в мессенджере. Встретиться с потенциальными «валютчиками» мужчина договорился у здания банка, куда потом все трое отправились проверять подлинность купюр. В офисе злоумышленники напали на продавца и попытались забрать деньги, однако на место быстро приехали вызванные сотрудники полиции.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Задержанным 26 и 28 лет. Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

    В апреле уличные камеры в центре Петербурга засняли конец неудачной сделки по обмену валюты. На кадрах двое мужчин сбегают с 700 тысячами рублей директора магазина электроники. В мессенджере он списался с людьми, которые обещали ему обменять рубли на валюту по выгодному курсу. На встречу к нему приехали аж трое. Они, по предварительной информации, зашли в офис директора магазина, чтобы проверить подлинность денег. И в этот момент один из визитеров вырвал пачку купюр из рук владельца.

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