«Валютчики» хотели отобрать у петербуржца 10 тысяч евро на Комендантском. Попытка попала на видео

У петербуржца попытались отобрать сумку с валютой прямо в помещении банка на Комендантском проспекте. Подозреваемых в попытке грабежа задержали, изначально они выдавали себя за добросовестных покупателей. Видеозапись инцидента показала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 мая.



Схема, по которой потерпевшего 1995 года рождения собирались оставить без наличности, стандартная. 17 мая мужчина решил обменять 10 тысяч евро по выгодному курсу, который ему анонимно предложили в мессенджере. Встретиться с потенциальными «валютчиками» мужчина договорился у здания банка, куда потом все трое отправились проверять подлинность купюр. В офисе злоумышленники напали на продавца и попытались забрать деньги, однако на место быстро приехали вызванные сотрудники полиции.

