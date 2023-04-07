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    Побег грабителей с деньгами директора магазина электроники в центре Петербурга попал на видео

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    Конец неудачной сделки по обмену валюты засняли уличные камеры в центре Петербурга.

    На ролике, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки» 7 апреля, трое мужчин стремительно бегут против общего движения по улице Марата. У них, как писала «Фонтанка», при себе остаются деньги директора магазина электроники — порядка 700 тысяч рублей.

    «Фонтанка.ру»

    Мужчину обманули по стандартной схеме. В мессенджере он списался с людьми, которые обещали ему обменять рубли на валюту по выгодному курсу. На встречу к нему приехали аж трое. Они, по предварительной информации, зашли в офис директора магазина, чтобы проверить подлинность денег. И в этот момент один из визитеров вырвал пачку из рук владельца.

    Потерпевший пытался их преследовать, но не преуспел. Они уехали на машине, которая была припаркована неподалеку.

    На этой неделе примерно так же пострадал мужчина, который хотел обменять рубли на криптовалюту.

    Как сообщили в ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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