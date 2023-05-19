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    На Алтае не платившего алименты отца лишили прав на выплаты за погибшего в зоне боевых действий сына

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    В Алтайском крае бывшие супруги в суде выясняли право на выплаты за погибшего в зоне боевых действий сына. Не плативший алименты и не принимавший участия в воспитании мужчина остался без денег, попытался подать апелляцию, но судебная коллегия оставила решение без изменения. Подробности 19 мая сообщает пресс-служба судов региона.

    С иском к бывшему мужу обратилась жительница региона. Женщина попросила лишить ответчика права на выплаты в связи с гибелью сына-военнослужащего, которые положены в таком случае членам семьи в равных долях.

    Истица отметила, что мужчина с момента рождения сына участия в его жизни не принимал, не платил алименты и не оказывал моральной и материальной поддержки. То есть, фактически, семейных и родственных связей между отцом и сыном не имеется.

    Суд удовлетворил исковые требования, мужчина подал апелляцию, но судебная коллегия оставила решение без изменения, отметив, что уклонение ответчика от выполнения своих обязанностей по воспитанию и содержанию сына нашло свое подтверждение.

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