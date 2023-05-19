Кокорин стал лучшим футболистом на Кипре

Форвард забил 13 голов и сделал 6 передач. Клуб отмечает, что игрок заслужил не только премию, но и «безграничную любовь болельщиков».

«Арис» идет на первом месте в чемпионате Кипра, имея на счету 71 очко. Его преследует АПОЭЛ, у которого 68 очков. До конца остается два тура, в последнем лидеры сыграют между собой.

Александр Кокорин находится в кипрском клубе на правах аренды, куда он ушел в конце августа прошлого года из итальянской «Фиорентины». До этого выступал за московский «Спартак» и «Сочи».



С 2016-го по 2019 год (формально до 2020 года) Кокорин выступал за «Зенит». Карьера нападающего в Петербурге закончилась после скандально известной драки в центре Москвы, случившейся в октябре 2018 года.

