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    Кокорин стал лучшим футболистом на Кипре

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    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона 2022/23. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба клуба.

    Фото: ФК «Арис» Лимасол / Telegram
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    Форвард забил 13 голов и сделал 6 передач. Клуб отмечает, что игрок заслужил не только премию, но и «безграничную любовь болельщиков».

    Лучшим главным тренером чемпионата стал наставник «Ариса», белорусский специалист Алексей Шпилевский.

    «Арис» идет на первом месте в чемпионате Кипра, имея на счету 71 очко. Его преследует АПОЭЛ, у которого 68 очков. До конца остается два тура, в последнем лидеры сыграют между собой.

    Александр Кокорин находится в кипрском клубе на правах аренды, куда он ушел в конце августа прошлого года из итальянской «Фиорентины». До этого выступал за московский «Спартак» и «Сочи».

    С 2016-го по 2019 год (формально до 2020 года) Кокорин выступал за «Зенит». Карьера нападающего в Петербурге закончилась после скандально известной драки в центре Москвы, случившейся в октябре 2018 года.

    Фото: ФК «Арис» Лимасол / Telegram

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