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    Кокорин будет искать счастье на теплом острове. «Фиорентина» отдала его в бесплатную аренду

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    Российский нападающий Александр Кокорин за несколько часов до закрытия трансферного окна сменил клуб. Итальянская «Фиорентина» 31 августа на своих официальных ресурсах объявила о переходе форварда в кипрский «Арис» на правах аренды.

    Сама аренда обойдется киприотам бесплатно, однако зарплата Кокорина составит 1 млн евро за сезон.

    Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» в начале 2021 года, куда он перешел из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Контракт действует до июня 2024-го. До своего ухода Кокорин сыграл в 11 матчах, но результативными действиями не отметился.

    Напомним, с 2016-го по 2019 год (формально до 2020 года) Кокорин выступал за «Зенит». Карьера нападающего в Петербурге закончилась после скандально известной драки в центре Москвы, случившейся в октябре 2018 года.

    «Арис» из Лимасола выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. В прошлом сезоне клуб занял 4 место.

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