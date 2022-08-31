Кокорин будет искать счастье на теплом острове. «Фиорентина» отдала его в бесплатную аренду

Российский нападающий Александр Кокорин за несколько часов до закрытия трансферного окна сменил клуб. Итальянская «Фиорентина» 31 августа на своих официальных ресурсах объявила о переходе форварда в кипрский «Арис» на правах аренды.



Сама аренда обойдется киприотам бесплатно, однако зарплата Кокорина составит 1 млн евро за сезон.



Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» в начале 2021 года, куда он перешел из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Контракт действует до июня 2024-го. До своего ухода Кокорин сыграл в 11 матчах, но результативными действиями не отметился.

