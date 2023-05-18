Конституционный суд предписал уточнить нормы о «двойном» наказании водителей, сбивших пешехода

Сбивший пешехода должен нести ответственность и за нарушение правил дорожного движения, и за причинённый в результате вред здоровью, при этом двойные санкции за один проступок недопустимы. КС предписал изменить законодательство, до тех пор большее отменяет меньшее.

Несоответствие Основному закону найдены в нормах КоАП о наказании за наезд на пешехода, сообщает пресс-служба Конституционного суда 18 мая. Поводом изучить их стала жалоба Роберта Чепурного.

В сентябре 2020 года он сбил школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Вольске Саратовской области. ГИБДД оштрафовала его на 1,5 тысячи рублей за непредоставление преимущества (12.18 КоАП). Вольский райсуд позже лишил прав на полтора года по второй части статьи 12.24 – мальчику был причинён вред здоровью средней степени тяжести.



В основе наказаний одно и тоже нарушение ПДД: водитель не уступил дорогу. Заявитель настаивает, что спорные нормы позволяют дважды привлекать к ответственности за одно деяние, что противоречит 50-й статье Конституции, где сказано, что «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление».

Суды этот довод отклоняли, указывая, что предусмотренные статьями 12.18 и 12.24 правонарушения имеют разную правовую природу.

В жалобе Чепурного отмечено, что до октября 2014 года при наличии штрафного постановления не допускалось новое производство за тот же проступок, но с иной квалификацией. Позже в статью 24.5 КоАП добавили уточнение: нельзя привлекать к ответственности по той же норме.



В КС настаивают: запрет на повторное наказание за одно и то же исключает в том числе разные квалификации деяния, если одна из них охватывает признаки второй. Между тем, санкции только за несоблюдение ПДД не могут освободить водителей от ответственности, если позже был установлен вред здоровью. Тем более на определение тяжести может потребоваться время. Обратное привело бы к безнаказанности.

Судьи решили, что в законодательство нужно внести изменения, которые позволят привлекать по статье 12.24 уже наказанных по любой из статей главы 12 КоАП и не противоречить при этом 50-й статье Конституции.



До внесения поправок опираться надлежит на вариант КС, исключающий двойные санкции.

«Пока же в случае привлечения виновного к ответственности по части 1 или 2 статьи 12.24 КоАП РФ решение суда должно содержать положение об отмене постановления о привлечении его в связи с тем же противоправным событием к ответственности по статье 12.18 КоАП РФ», - говорится в постановлении. При этом если суд признает водителя невиновным в ущербе здоровью в результате ДТП, то отменённый штраф придётся заплатить.



Решение по делу Чепурного предстоит пересмотреть.

