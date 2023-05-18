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    Россия рискует лишиться армянского коньяка «Арарат»

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    Ереванский коньячный завод, владеет которым французская компания Pernod Ricard, может прекратить ввоз своей продукции на территорию РФ. Предприятие в том числе выпускает знаменитый коньяк «Арарат». Об этом 18 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на министра экономики Армении Ваана Керобяна.

    По словам министра, прекращение экспорта создаст проблемы, которые повлияют на закупку сырья (винограда).

    Компания Pernod Ricard на днях заявляла, что еще в конце апреля остановила экспорт своей продукции в Россию.

    Речь шла уже об упомянутом коньяке и других крепких напитках.

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    АрменияКоньяк
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