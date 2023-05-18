    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 8

    4 м/с, зап

    768мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.04eur86.5

    Дуров опроверг очередную уязвимость в Telegram

    1178
    2 комментария

    Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в своем канале, что никакой уязвимости приложения для устройства с mac Os нет.

    «Если бы у злоумышленника уже был доступ к Вашему компьютеру, он мог бы управлять Вашей камерой и микрофоном через Telegram. Но если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram — меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться», — пояснил он.

    15 мая о наличии подобной уязвимости рассказал инженер Google Дэн Рева. Он утверждал, что из-за недостатков системы хакеры могут активировать камеру и микрофон компьютера и обойти механизм конфиденциальности Apple.

    Дуров немедленно обвинил СМИ в погоне за громкими заголовками, желании похайповать и ввести пользователей в заблуждение, в то время как люди могут не придать значения настоящим угрозам. «Если заголовки СМИ о мнимых и реальных угрозах будут одинаковыми, люди перестанут воспринимать их всерьез — получится, как в басне про мальчика, который без нужды кричал «волк», — заявил миллиардер.

    Дуров вспомнил мессенджер WhatsApp, в котором в 2022 году были обнаружены настоящие уязвимости, из-за которых злоумышленники могли получить доступ к телефону человека, если тот просто примет звонок или просмотрит видео. Позже эту брешь удалось устранить.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close