Дуров опроверг очередную уязвимость в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в своем канале, что никакой уязвимости приложения для устройства с mac Os нет.
«Если бы у злоумышленника уже был доступ к Вашему компьютеру, он мог бы управлять Вашей камерой и микрофоном через Telegram. Но если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram — меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться», — пояснил он.
15 мая о наличии подобной уязвимости рассказал инженер Google Дэн Рева. Он утверждал, что из-за недостатков системы хакеры могут активировать камеру и микрофон компьютера и обойти механизм конфиденциальности Apple.
Дуров немедленно обвинил СМИ в погоне за громкими заголовками, желании похайповать и ввести пользователей в заблуждение, в то время как люди могут не придать значения настоящим угрозам. «Если заголовки СМИ о мнимых и реальных угрозах будут одинаковыми, люди перестанут воспринимать их всерьез — получится, как в басне про мальчика, который без нужды кричал «волк», — заявил миллиардер.
Дуров вспомнил мессенджер WhatsApp, в котором в 2022 году были обнаружены настоящие уязвимости, из-за которых злоумышленники могли получить доступ к телефону человека, если тот просто примет звонок или просмотрит видео. Позже эту брешь удалось устранить.