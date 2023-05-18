Дуров опроверг очередную уязвимость в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в своем канале, что никакой уязвимости приложения для устройства с mac Os нет.



«Если бы у злоумышленника уже был доступ к Вашему компьютеру, он мог бы управлять Вашей камерой и микрофоном через Telegram. Но если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram — меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться», — пояснил он.



15 мая о наличии подобной уязвимости рассказал инженер Google Дэн Рева. Он утверждал, что из-за недостатков системы хакеры могут активировать камеру и микрофон компьютера и обойти механизм конфиденциальности Apple.

