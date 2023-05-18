В России может появиться «арабская IKEA». Сеть Home Box присматривается к торговым центрам

В России до конца 2023 года могут открыться магазины арабской сети Home Box, которая торгует аналогами товаров IKEA. Об этом 18 мая сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на заявление вице-президента Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камела Шабана на форуме Mallpic.



По его словам, сейчас компания ведет переговоры с инвесторами и торговыми центрами России. Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года. Также Home Box готова открыть до 20 магазинов в российских городах-миллионниках в ближайшие пять лет. Вложения в запуск одного магазина составят от 2,5 млн долларов.