    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 8

    4 м/с, зап

    768мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd80.76eur87.57

    В России может появиться «арабская IKEA». Сеть Home Box присматривается к торговым центрам

    121
    обсудить

    В России до конца 2023 года могут открыться магазины арабской сети Home Box, которая торгует аналогами товаров IKEA. Об этом 18 мая сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на заявление вице-президента Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камела Шабана на форуме Mallpic.

    По его словам, сейчас компания ведет переговоры с инвесторами и торговыми центрами России. Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года. Также Home Box готова открыть до 20 магазинов в российских городах-миллионниках в ближайшие пять лет. Вложения в запуск одного магазина составят от 2,5 млн долларов.

    Товары будут поставлять из Китая и стран Азии, но в дальнейшем не исключено строительство заводов на территории России. Цены будут «примерно такими, как были в IKEA», добавил Шабан.

    Сеть Home Box основана в 2013 году в ОАЭ. Сейчас работает 42 магазина в семи странах.

    IKEA остановила свои заводы в России весной 2022 года после начала СВО. Три завода компании (в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях) были проданы российским компаниям «Лузалес» и «Слотекс». Сообщалось, что Ingka Group, которой принадлежат магазины IKEA и ТЦ «Мега», также ищет покупателей на свою недвижимость в России.

    Занять место шведского ретейлера также намерена белорусская сеть мебели и товаров для дома Swed House.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Аналог IKEA
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close