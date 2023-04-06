Белорусский поставщик хозтоваров откроет в России аналог IKEA

Белорусская сеть товаров для дома Swed House выходит на российский рынок. Первый магазин откроется в России 15 апреля в московском ТРЦ «Щелковский», сообщает ТАСС. В нем будут продавать в том числе «аналоги IKEA»: товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары и плюшевых акул.



Сеть Swed House развивает белорусская компания «Мердем», которая ранее занималась оптовыми поставками хозяйственных товаров в Белоруссию и Россию. Всего по РФ планируется открыть 50 точек продаж. В Петербурге первый магазин планируется запустить в ТРК «Лето» на Пулковском шоссе.

