Белорусский поставщик хозтоваров откроет в России аналог IKEA

Белорусская сеть товаров для дома Swed House выходит на российский рынок. Первый магазин откроется в России 15 апреля в московском ТРЦ «Щелковский», сообщает ТАСС. В нем будут продавать в том числе «аналоги IKEA»: товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары и плюшевых акул.
Сеть Swed House развивает белорусская компания «Мердем», которая ранее занималась оптовыми поставками хозяйственных товаров в Белоруссию и Россию. Всего по РФ планируется открыть 50 точек продаж. В Петербурге первый магазин планируется запустить в ТРК «Лето» на Пулковском шоссе.
Основная доля товаров будет производиться в Китае, а также на заводах в России, Белоруссии и Казахстане. Часть ассортимента сети будут привозить из Индонезии и Пакистана, ведутся переговоры с Ираном.
IKEA приостановила работу в России в марте 2022 года. Три завода компании (в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях) были проданы российским компаниям «Лузалес» и «Слотекс». Сообщалось, что Ingka Group, которой принадлежат магазины IKEA и ТЦ «Мега», также ищет покупателей на свою недвижимость в России.