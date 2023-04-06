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    Белорусский поставщик хозтоваров откроет в России аналог IKEA

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    13 комментариев

    Белорусская сеть товаров для дома Swed House выходит на российский рынок. Первый магазин откроется в России 15 апреля в московском ТРЦ «Щелковский», сообщает ТАСС. В нем будут продавать в том числе «аналоги IKEA»: товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары и плюшевых акул.

    Сеть Swed House развивает белорусская компания «Мердем», которая ранее занималась оптовыми поставками хозяйственных товаров в Белоруссию и Россию. Всего по РФ планируется открыть 50 точек продаж. В Петербурге первый магазин планируется запустить в ТРК «Лето» на Пулковском шоссе.

    Основная доля товаров будет производиться в Китае, а также на заводах в России, Белоруссии и Казахстане. Часть ассортимента сети будут привозить из Индонезии и Пакистана, ведутся переговоры с Ираном.

    IKEA приостановила работу в России в марте 2022 года. Три завода компании (в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях) были проданы российским компаниям «Лузалес» и «Слотекс». Сообщалось, что Ingka Group, которой принадлежат магазины IKEA и ТЦ «Мега», также ищет покупателей на свою недвижимость в России.

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    Комментарии 13

    sealineland06 Апр 2023 в 16:22
    фрикадельки скановские.... ммм... вкусно... может будут...
    +0−0
    SU LUX INN06 Апр 2023 в 16:12
    недобрая Новость! это уже Слегка напоминает цап-царап!
    +2−0
    baddanZer06 Апр 2023 в 15:31
    А сосиски с безлимитной газировкой будут?
    +1−0
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