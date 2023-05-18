В Петербурге лютуют клещи. За неделю почти тысяча покусанных

Почти тысяча человек пришла в медучреждения Петербурга с укусами клещей всего за одну неделю, сообщили 18 мая в петербургском Роспотребнадзоре.

С 12 по 18 мая по поводу присасывания клещей обратились 984 человека, в том числе 226 детей до 17 лет . По большей части кусали за городом, но были пострадавшие и прямо в Петербурге. Больше всего в Пушкинском, Курортном и Приморском районах. Есть два случая заболевания клещевым энцефалитом и 10 заболевших клещевым боррелиозом.

При присасывании клеща петербуржцам рекомендуют срочно обратиться в ближайший травматологический пункт, где его снимут и отправят на исследование, а место укуса осмотрят и обработают.