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    В Петербурге лютуют клещи. За неделю почти тысяча покусанных

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    Почти тысяча человек пришла в медучреждения Петербурга с укусами клещей всего за одну неделю, сообщили 18 мая в петербургском Роспотребнадзоре.

    С 12 по 18 мая по поводу присасывания клещей обратились 984 человека, в том числе 226 детей до 17 лет. По большей части кусали за городом, но были пострадавшие и прямо в Петербурге. Больше всего в Пушкинском, Курортном и Приморском районах. Есть два случая заболевания клещевым энцефалитом и 10 заболевших клещевым боррелиозом.

    При присасывании клеща петербуржцам рекомендуют срочно обратиться в ближайший травматологический пункт, где его снимут и отправят на исследование, а место укуса осмотрят и обработают.

    Снять клеща можно и самостоятельно, но очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который укрепляется глубоко и сильно в месте укуса. Нужны будут пинцет и средство для дезинфекции — 70% спирт, 5% йод или одеколон. Снятого клеща надо доставить в лабораторию на исследование.

    Где в Петербурге проверить клеща на энцефалит, читайте в материале «Фонтанки».

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