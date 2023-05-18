В Петербурге лютуют клещи. За неделю почти тысяча покусанных

Почти тысяча человек пришла в медучреждения Петербурга с укусами клещей всего за одну неделю, сообщили 18 мая в петербургском Роспотребнадзоре.
С 12 по 18 мая по поводу присасывания клещей обратились 984 человека, в том числе 226 детей до
При присасывании клеща петербуржцам рекомендуют срочно обратиться в ближайший травматологический пункт, где его снимут и отправят на исследование, а место укуса осмотрят и обработают.
Снять клеща можно и самостоятельно, но очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который укрепляется глубоко и сильно в месте укуса. Нужны будут пинцет и средство для дезинфекции — 70% спирт, 5% йод или одеколон. Снятого клеща надо доставить в лабораторию на исследование.
Где в Петербурге проверить клеща на энцефалит, читайте в материале «Фонтанки».