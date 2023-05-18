Госдума одобрила меры по повышению привлекательности «русских офшоров»

Госдума в первом чтении приняла поправки в Налоговый кодекс РФ для повышения привлекательности специальных административных районов (САР) России, чтобы облегчить перевод бизнеса в российскую юрисдикцию. Документ был создан группой сенаторов.

Проект закона предусматривает расширение возможностей международных холдинговых компаний (МХК) по выбору форм инвестиций для применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль.

В Налоговом кодексе отныне закрепляется процедура предварительного согласования выбранной формы осуществления инвестиций с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.



Вводится гибкий подход к оценке выполнения компанией требований к штату сотрудников и офисным помещениям — это обусловлено затруднительностью выполнения этих требований со дня регистрации международной компании.



До 2028 года продлевается срок применения ранее предоставленной компании возможности использовать офисные помещения за пределами территории специальных административных районов (в городах Владивосток и Калининград). Для международных компаний, зарегистрированных в 2023 году, устанавливается 12-месячный срок предоставления документов, необходимых для приобретения статуса МХК.



«Предлагаемые изменения позволят сделать специальные административные районы более привлекательными и обеспечат комфортные условия для перевода бизнеса в Российскую Федерацию, что особенно важно в текущей ситуации», — считают авторы документа.

Возможностью защитить капиталы от санкций и перерегистрировать бизнес в САР уже воспользовались более 150 компаний.

«Сейчас МХК в течение трех лет после начала применения пониженных ставок налога обязана инвестировать не менее 300 миллионов рублей в строительство или реконструкцию объектов социально-культурной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной, инженерной инфраструктур на территории того региона, где расположен САР, и новый законопроект смягчает эти и другие требования», — пояснил член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов (цитата по ТАСС).



Специальный административный район (САР) — это территория с гибким режимом налогового и валютного регулирования для компаний, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в российскую. Сейчас существуют два САР — на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области. Здесь действуют особые режимы валютного регулирования, резиденты получают ряд льгот, в том числе освобождаются от налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Минвостокразвития в начале 2023 года оценивало общий объем активов резидентов на острове Русском более чем в 1,6 триллиона рублей.