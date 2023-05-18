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    В Петербурге отправили в колонию любителя золота, который вынес добро из квартиры уроженца Трансильвании

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    Невский райсуд Петербурга огласил приговор мужчине, который позапрошлым летом вынес драгоценности из квартиры уроженца Трансильвании. Ему придется провести в колонии особого режима три года. Его обвиняли в краже в особо крупном размере, но признали виновным в краже в крупном.

    Из квартиры дома на Шлиссельбургском проспекте, как писала «Фонтанка», пропали 450 тысяч рублей, украшения и телефон супруги заявителя о преступлении. Общий ущерб составил почти 1,5 миллиона рублей.

    Потерпевшая рассказывала, что днем столкнулась на лестничной площадке с соседом и его знакомым. Мужчины зашли выпить с хозяйкой и пару раз оставались одни в комнате, где в серванте хранились деньги. По данным суда, фигурант совершил кражу, находясь в квартире и воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает.


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