В Петербурге отправили в колонию любителя золота, который вынес добро из квартиры уроженца Трансильвании

Невский райсуд Петербурга огласил приговор мужчине, который позапрошлым летом вынес драгоценности из квартиры уроженца Трансильвании. Ему придется провести в колонии особого режима три года. Его обвиняли в краже в особо крупном размере, но признали виновным в краже в крупном.



Из квартиры дома на Шлиссельбургском проспекте, как писала «Фонтанка», пропали 450 тысяч рублей, украшения и телефон супруги заявителя о преступлении. Общий ущерб составил почти 1,5 миллиона рублей.



Потерпевшая рассказывала, что днем столкнулась на лестничной площадке с соседом и его знакомым. Мужчины зашли выпить с хозяйкой и пару раз оставались одни в комнате, где в серванте хранились деньги. По данным суда, фигурант совершил кражу, находясь в квартире и воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает.

