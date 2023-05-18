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    Не вписался. Маневровый тепловоз и вагон сошли с рельсов в Волосово

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    На железнодорожной станции Волосово (Ленинградская область) сошли с рельсов маневровый локомотив и вагон, сообщает 18 мая Северо-Западная транспортная прокуратура. По предварительным данным, авария произошла в 12:04 мск при выполнении маневровых работ на первом железнодорожном пути.

    «Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения в связи со сходом локомотива ТМ2–5906 и первой колесной пары пустого вагона», — говорится в сообщении СЗТУ.

    Пострадавших и задержек в движении поездов нет. Транспортная прокуратура изучает все обстоятельства, исправность и работоспособность техники и действия машиниста.

    Фото: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

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