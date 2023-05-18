Не вписался. Маневровый тепловоз и вагон сошли с рельсов в Волосово

На железнодорожной станции Волосово (Ленинградская область) сошли с рельсов маневровый локомотив и вагон, сообщает 18 мая Северо-Западная транспортная прокуратура. По предварительным данным, авария произошла в 12:04 мск при выполнении маневровых работ на первом железнодорожном пути.
«Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения в связи со сходом локомотива ТМ2–5906 и первой колесной пары пустого вагона», — говорится в сообщении СЗТУ.
Пострадавших и задержек в движении поездов нет. Транспортная прокуратура изучает все обстоятельства, исправность и работоспособность техники и действия машиниста.