В Петербурге обвиняемый в насилии над детьми получил 11 лет. Суд признал в нем порнодельца

Санкт-Петербургский городской суд отправил в колонию строгого режима мужчину из Кировского района города, надругавшегося над дочерьми знакомой. Младшей из девочек было пять лет.
О приговоре Павлу Мижинскому 18 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Под уголовное преследование на тот момент
Оперативники уголовного розыска Кировского района нагнали фигуранта на Детской улице в Лаголово. Уголовное дело было возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух детей.
Позже оно приросло обвинением в использовании в целях изготовления порноматериалов ребенка младше
«Мижинский вину признал частично», — уточнили в пресс-службе.
Его дело с января слушалось в закрытом режиме. Итогом стали