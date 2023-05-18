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    В Петербурге обвиняемый в насилии над детьми получил 11 лет. Суд признал в нем порнодельца

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    Санкт-Петербургский городской суд отправил в колонию строгого режима мужчину из Кировского района города, надругавшегося над дочерьми знакомой. Младшей из девочек было пять лет.

    О приговоре Павлу Мижинскому 18 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Под уголовное преследование на тот момент 36-летний разнорабочий интерьерной фирмы попал в марте прошлого года. Его знакомая заявила, что Павел, воспользовавшись ее отсутствием, совершил насилие над ее дочерьми 10 и 5 лет.

    Оперативники уголовного розыска Кировского района нагнали фигуранта на Детской улице в Лаголово. Уголовное дело было возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух детей.

    Позже оно приросло обвинением в использовании в целях изготовления порноматериалов ребенка младше 14 лет (242.2 УК).

    «Мижинский вину признал частично», — уточнили в пресс-службе.

    Его дело с января слушалось в закрытом режиме. Итогом стали 11 лет в колонии строгого режима с десятилетним запретом на работу с несовершеннолетними.

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    Комментарии 4

    Гость18 Мая 2023 в 17:26
    Жалостливый суд!
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