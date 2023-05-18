В Петербурге обвиняемый в насилии над детьми получил 11 лет. Суд признал в нем порнодельца

Санкт-Петербургский городской суд отправил в колонию строгого режима мужчину из Кировского района города, надругавшегося над дочерьми знакомой. Младшей из девочек было пять лет.



О приговоре Павлу Мижинскому 18 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Под уголовное преследование на тот момент 36-летний разнорабочий интерьерной фирмы попал в марте прошлого года. Его знакомая заявила, что Павел, воспользовавшись ее отсутствием, совершил насилие над ее дочерьми 10 и 5 лет .

