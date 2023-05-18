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    Экс-студента приговорили за расправу над 3-летней сестрой и матерью в Буграх. Он грешил на случайность

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    К 18 годам колонии приговорил суд 23-летнего Владислава Тулиса, не закончившего обучение в Горном университете Петербурга из-за двойного убийства близких. Прокурор просил для него пожизненное.

    Прокуратура Ленинградской области

    О решении суда 18 мая сообщила прокуратура Ленинградской области. Установлено, что в октябре прошлого года Тулис задушил подушкой спящую 3-летнюю сестру и пятнадцать раз ударил ножом мать. Его задержали в квартире на Шекспировской улице в Буграх.

    Именно принадлежавшую женщине жилплощадь называют мотивом убийства. В областном Следственном комитете сообщают, что молодой человек рассчитывал вступить в наследство и продать квартиру.

    Тулис поначалу признавал вину, но позже стал настаивать на трагической случайности. Девочку, к которой, как рассказывали, он относился с трепетом, будто бы случайно придавил рукой во сне. Мать якобы бросилась на него сама.

    По словам отчима, когда он вернулся домой, пасынок сидел на женщине и бил её под крики «За что?». 47news пишет, что прокурор региона Сергей Жуковский с учётом исключительной степени общественной опасности содеянного просил для обвиняемого пожизненный срок.

    Отбывать наказание Тулис будет в колонии строгого режима.

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