Экс-полицейские услышали приговор за взятки, связанные с перекрытиями улиц для съемок сериала «Чикатило»

Дорогомиловский райсуд Москвы вынес приговор двоим экс-полицейским, которые получили взятки за перекрытие движения во время съемок сериала о Чикатило. О подробностях наказания 18 мая пишут «Ведомости».



Экс-заместитель начальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД Сергей Кулишов получил 5 лет колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн рублей; его подчиненный Виталий Фокин — 11 лет строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Последнему вменяли четыре преступных эпизода, по одному из которых истек срок давности, а его бывшему начальнику — только один. Следствие полагает, что общая сумма взяток превысила миллион рублей.