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    Экс-полицейские услышали приговор за взятки, связанные с перекрытиями улиц для съемок сериала «Чикатило»

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    Дорогомиловский райсуд Москвы вынес приговор двоим экс-полицейским, которые получили взятки за перекрытие движения во время съемок сериала о Чикатило. О подробностях наказания 18 мая пишут «Ведомости».

    Экс-заместитель начальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД Сергей Кулишов получил 5 лет колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн рублей; его подчиненный Виталий Фокин — 11 лет строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Последнему вменяли четыре преступных эпизода, по одному из которых истек срок давности, а его бывшему начальнику — только один. Следствие полагает, что общая сумма взяток превысила миллион рублей.

    В августе Дмитрий Большаков — бывший гендиректор ООО «Кино Групп», организовывавшей съемки сериала «Чикатило. Явление зверя», — получил пять с половиной лет колонии из-за взяток за перекрытие улиц в Москве. Сообщалось, что он передал пяти полицейским 180, 140 и 80 тысяч рублей. Сам он объяснял, что пытался договориться о перекрытии улиц во время съемок сериала официально, но не смог из-за бюрократии.

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