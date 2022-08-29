Организатору съемок сериала «Чикатило» дали больше пяти лет колонии: он заплатил за перекрытие улиц

Бывший гендиректор компании, организовывавшей съемки сериала «Чикатило», получил пять с половиной лет колонии из-за взяток за перекрытие улиц. О приговоре суда сообщил 29 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу Щербинского районного суда.



В феврале «Коммерсантъ» писал, что в московские суды поступило три уголовных дела о взятках, выплаченных полицейским во время съемок сериала «Чикатило. Явление зверя». Организацией съемочных площадок для него, а также обеспечением мер безопасности занималось ООО «Кино Групп». Бывшего руководителя организации Дмитрия Большакова обвинили в передаче пяти полицейским 140, 180 и 80 тысяч рублей за то, что они перекрыли московские улицы во время съемок сериальных сцен. Как утверждал сам Большаков, он пытался договориться официально, «писал письма во все инстанции», но у него не получилось из-за бюрократии.

