    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, с-в

    760мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.36eur59.96
    Рейтинг миллиардеров СПбЧто будет с визами?Финны отбирают евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Кино

    Организатору съемок сериала «Чикатило» дали больше пяти лет колонии: он заплатил за перекрытие улиц

    4582
    15 комментариев

    Бывший гендиректор компании, организовывавшей съемки сериала «Чикатило», получил пять с половиной лет колонии из-за взяток за перекрытие улиц. О приговоре суда сообщил 29 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу Щербинского районного суда.

    В феврале «Коммерсантъ» писал, что в московские суды поступило три уголовных дела о взятках, выплаченных полицейским во время съемок сериала «Чикатило. Явление зверя». Организацией съемочных площадок для него, а также обеспечением мер безопасности занималось ООО «Кино Групп». Бывшего руководителя организации Дмитрия Большакова обвинили в передаче пяти полицейским 140, 180 и 80 тысяч рублей за то, что они перекрыли московские улицы во время съемок сериальных сцен. Как утверждал сам Большаков, он пытался договориться официально, «писал письма во все инстанции», но у него не получилось из-за бюрократии.

    «И тогда, чтобы выйти из сложившейся ситуации, я обратился за помощью к полицейским», — цитирует «Коммерсантъ» слова предпринимателя.

    Суд признал его виновным по статье 291.1 УК РФ — «Посредничество во взяточничестве».

    «По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — цитирует ТАСС приговор суда.

    Первый сезон криминальной драмы «Чикатило» — про расследование преступлений одного из самых известных советских маньяков — был снят в 2020 году Сариком Андреасяном. Главную роль в нем сыграл Дмитрий Нагиев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close