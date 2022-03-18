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5 российских сериалов, которые стоит посмотреть

Российские онлайн-кинотеатры и телеканалы продолжают радовать зрителей самым разнообразным контентом на своих площадках. Собрали 5 самых ожидаемых российских сериалов, которые выходят на экранах в марте 2022 года и которые просто нельзя пропустить.

Печать

Обоюдное согласие

KION, с 18 марта

Скриншот официального трейлера
Скриншот официального трейлера
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Новый сериал от Валерии Гай Германики («Школа», «Краткий курс счастливой жизни»), посвященный остросоциальной теме женской борьбы за справедливость. Главная героиня, Анна Федорова (Светлана Иванова) — учительница русского языка и литературы, которая обвиняет трех своих друзей в групповом изнасиловании. По ее словам, это произошло на яхте во время вечеринки. Однако мужчины все отрицают, а в истории Анны появляется все больше несостыковок. За дело берется опытный следователь (Андрей Козлов).

Чикатило

Okko, с 17 марта

Скриншот официального трейлера
Скриншот официального трейлера
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Второй сезон криминальной драмы Сарика Андреасяна возвращает зрителей к истории печально известного маньяка Чикатило (Дмитрий Нагиев). Операцию по его поимке и заключению обсуждает вся страна. Над милицией открыто насмехаются, а сам Чикатило только радуется такому повышенному вниманию к своим зверским убийствам. После поимки маньяк всеми силами пытается запутать следствие и саботировать суд, дабы избежать единственно возможного наказания.

Исправление и наказание

ТНТ, Premier, с 14 марта

Скриншот официального трейлера
Скриншот официального трейлера
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Сериал, развивающий творческий тандем режиссера Анны Пармас («Давай разведемся!») и актрисы Анны Михалковой. Главная героиня (собственно, Михалкова) — внебрачная дочь состоятельного олигарха, который покинул наш мир. Его семейство сразу же начинает делить наследство, но не все так просто. Согласно завещанию он оставил все именно внебрачной дочери — на счетах за рубежом. Родственники негаданно-нежданно приезжают к героине Михалковой, работнице ФСИН в местной тюрьме. И оказываются в колонии за попытку поджога ее дома — прямо под надзором новоявленной родственницы.

Модный синдикат

СТС / more.tv, с 14 марта

Скриншот официального трейлера
Скриншот официального трейлера
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Новая криминальная комедия с Яном Цапником в центре внимания. Он играет модельера Ланского, который ищет спонсора, способного выделить средства для его новой коллекции. Да и воспарить над былой славой, восстановив спорную репутацию, было бы очень кстати. В отчаянных поисках Ланской знакомится с женой криминального авторитета Галиной (Мария Горбань). Девушка недавно приехала в Москву с Сахалина и пытается прикрыть модным брендом Ланского махинации своего мужа.

Елизавета

Россия 1, с 9 марта

Скриншот официального трейлера
Скриншот официального трейлера
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Конечно, не обходим стороной классику телевидения, исторические костюмные драмы. «Елизавета» с Юлией Хлыниной в главной роли — рассказ о том, как 16-летняя Елизавета в 1725 году становится царицей государства российского по заверению Петра I и его завещания. Правда, сама Елизавета не готова жертвовать личным счастьем ради власти. Кругом враги, придворные интриги и заговоры. Даже родная мать, Екатерина I, не поддерживает дочку, видя в ней соперницу в борьбе за трон. Впереди у героини Хлыниной тяжкие испытания, предательства и смута Отечества.

Партнерский материал

Скриншот официального трейлера
Скриншот официального трейлера
Скриншот официального трейлера
Скриншот официального трейлера
Скриншот официального трейлера
Скриншот официального трейлера
Скриншот официального трейлера
Скриншот официального трейлера
Скриншот официального трейлера
Скриншот официального трейлера

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