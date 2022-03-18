5 российских сериалов, которые стоит посмотреть

Обоюдное согласие KION, с 18 марта

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Новый сериал от Валерии Гай Германики («Школа», «Краткий курс счастливой жизни»), посвященный остросоциальной теме женской борьбы за справедливость. Главная героиня, Анна Федорова (Светлана Иванова) — учительница русского языка и литературы, которая обвиняет трех своих друзей в групповом изнасиловании. По ее словам, это произошло на яхте во время вечеринки. Однако мужчины все отрицают, а в истории Анны появляется все больше несостыковок. За дело берется опытный следователь (Андрей Козлов).



Чикатило Okko, с 17 марта



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Второй сезон криминальной драмы Сарика Андреасяна возвращает зрителей к истории печально известного маньяка Чикатило (Дмитрий Нагиев). Операцию по его поимке и заключению обсуждает вся страна. Над милицией открыто насмехаются, а сам Чикатило только радуется такому повышенному вниманию к своим зверским убийствам. После поимки маньяк всеми силами пытается запутать следствие и саботировать суд, дабы избежать единственно возможного наказания.

Исправление и наказание ТНТ, Premier, с 14 марта



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Сериал, развивающий творческий тандем режиссера Анны Пармас («Давай разведемся!») и актрисы Анны Михалковой. Главная героиня (собственно, Михалкова) — внебрачная дочь состоятельного олигарха, который покинул наш мир. Его семейство сразу же начинает делить наследство, но не все так просто. Согласно завещанию он оставил все именно внебрачной дочери — на счетах за рубежом. Родственники негаданно-нежданно приезжают к героине Михалковой, работнице ФСИН в местной тюрьме. И оказываются в колонии за попытку поджога ее дома — прямо под надзором новоявленной родственницы.



Модный синдикат СТС / more.tv, с 14 марта

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Новая криминальная комедия с Яном Цапником в центре внимания. Он играет модельера Ланского, который ищет спонсора, способного выделить средства для его новой коллекции. Да и воспарить над былой славой, восстановив спорную репутацию, было бы очень кстати. В отчаянных поисках Ланской знакомится с женой криминального авторитета Галиной (Мария Горбань). Девушка недавно приехала в Москву с Сахалина и пытается прикрыть модным брендом Ланского махинации своего мужа.

Елизавета Россия 1, с 9 марта

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Конечно, не обходим стороной классику телевидения, исторические костюмные драмы. «Елизавета» с Юлией Хлыниной в главной роли — рассказ о том, как 16-летняя Елизавета в 1725 году становится царицей государства российского по заверению Петра I и его завещания. Правда, сама Елизавета не готова жертвовать личным счастьем ради власти. Кругом враги, придворные интриги и заговоры. Даже родная мать, Екатерина I, не поддерживает дочку, видя в ней соперницу в борьбе за трон. Впереди у героини Хлыниной тяжкие испытания, предательства и смута Отечества.



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