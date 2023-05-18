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    Не грудное, просто вкус похож. Пермская кофейня назвала шуткой сообщение об «особенном кофе» с молоком

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    Пермская кофейня, заявившая о продаже кофе на грудном молоке, просто пошутила. Об этом 18 мая в беседе с РИА Новости заявил владелец заведения.

    «Это родилось все в качестве шутки. Хотели сделать ролик только для своего использования. Но всё быстро разошлось через Telegram... Сегодня даю опровержение», — отметил собеседник агентства. Он пояснил, что в кофейне готовят кофе с молоком, вкус которого просто похож на грудное — его имитировали смешением козьего и миндального.

    Роспотребнадзор уже успел организовать проверку, поскольку реализация грудного молока как пищевого продукта незаконна. Информацию об «особенном» кофе опубликовали в группе кофейни во «ВКонтакте». Утверждалось, что молоко в заведение поставляют около девяти «мамочек со всеми справочками».

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