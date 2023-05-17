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    «Мамочки поставляют со всеми справочками». Роспотребнадзор проверяет информацию о том, что в пермском кафе готовят кофе на грудном молоке

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    Роспотребнадзор проверяет, правда ли в одном из пермских кафе продают кофе на грудном молоке. Об этом 17 мая со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства сообщает РИА Новости.

    Информация об «особенном кофе» опубликована в группе кафе во «ВКонтакте». Хозяин заведения говорит, что «молочко» заведению поставляют «мамочки со всеми справочками». По его словам, у кафе сейчас девять «поставщиков», а вкус кофе на грудном молоке «очень уникальный». Также мужчина упоминает, что решил запустить реализацию продукта ко дню рождения автора одной книги о пиаре и хайпе.

    Реализация такого молока под видом пищевого продукта запрещена, заявили в Роспотребнадзоре. Его оборот не регулируется требованиями технических регламентов, определяющих условия изготовления, хранения, транспортирования и реализации продуктов. Следовательно, такая деятельность, если она действительно ведется, незаконна.

    В управлении ведомства добавили, что с жалобой на «особенный кофе» обратился депутат краевого Заксобрания Пермского края.

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