«Мамочки поставляют со всеми справочками». Роспотребнадзор проверяет информацию о том, что в пермском кафе готовят кофе на грудном молоке

Роспотребнадзор проверяет, правда ли в одном из пермских кафе продают кофе на грудном молоке. Об этом 17 мая со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства сообщает РИА Новости.



Информация об «особенном кофе» опубликована в группе кафе во «ВКонтакте». Хозяин заведения говорит, что «молочко» заведению поставляют «мамочки со всеми справочками». По его словам, у кафе сейчас девять «поставщиков», а вкус кофе на грудном молоке «очень уникальный». Также мужчина упоминает, что решил запустить реализацию продукта ко дню рождения автора одной книги о пиаре и хайпе.