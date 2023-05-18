Госслужащие Петербурга смогут приостанавливать работу ради военной службы

В Петербурге госслужащие, которые будут уходить на военную службу по контракту или мобилизации, после окончания этой службы получат право вернуться на свое прежнее место работы. Соответствующий законопроект губернатора Заксобрание города 18 мая приняло в первом чтении.



«Суть кратко: теперь, поступив на службу в славные ряды Вооруженных сил Российской Федерации по мобилизации, или заключив контракт на прохождение службы, или в рамках договора на добровольное содействие вооруженным силам государственный служащий с момента заключения договора, контракта приостанавливает государственную службу. Однако за ним сохраняется право возвращения на госслужбу после прекращения оснований данного правового статуса участника вооруженных сил», — пояснил представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко.

