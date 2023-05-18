В Петербурге пополнят список гаражей, за снос которых положена компенсация

В Петербурге пополнится перечень случаев, при которых власти при сносе гаражей выплачивают частичную компенсацию владельцам конструкций. На выплаты будут иметь право лишившиеся гаражей из-за реализации концессионных проектов и проектов на основании государственно-частного партнерства. Соответствующий законопроект Заксобрание 18 мая приняло в первом чтении.

Инициативу внес губернатор Петербурга.

«В случае, если на земельных участках реализовывались концессионные соглашения, а также соглашения о государственно-частном партнерстве, в рамках которых также возможен снос гаражей, выплата компенсации не была предусмотрена законом», — пояснил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, добавив, что теперь этот момент будет исправлен. Он подчеркнул, что инициатива, в том числе, направлена на снижение социальной напряженности.



Закон в данном случае будет иметь обратную силу: выплаты можно будет получить за гаражи, снесенные с 1 июля 2008 года.

Сумма компенсации определяется в зависимости от типа гаражей, в среднем речь идет о сумме 87,5 тысяч рублей. На эти цели в бюджете заложено около 54,5 млн рублей.

Глава фракции коммунистов Роман Кононенко обратил внимание, что формулировка про право на компенсацию за снесенные с 2008 года гаражи не дает гарантии получения этой компенсации и предложил прописать этот момент более четко.



Член фракции «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов предложил учесть при выплатах рыночную стоимость гаражей. Однако Сухенко заметил, что об этом речи не идет: землю для гаражей город предоставлял во временное пользование. Вопрос размера компенсации поднимали и другие депутаты. Депутат Андрей Алескеров заявил, что его фракция («Справедливой России») будет ко второму чтению подавать поправку, чтобы учитывать хотя бы рыночную стоимость самой конструкции, которая представляет собой не просто «груду кирпичей», а имущественный комплекс.

