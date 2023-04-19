Мой гараж сносят. Это законно? Положена ли мне компенсация?

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





В Петербурге хотят изменить порядок предоставления компенсаций при сносе гаражей. «Фонтанка» рассказывает, кто сейчас может претендовать на возмещение при демонтаже и что изменится после корректировки.

19 апреля в Петербурге начали спиливать ворота гаражей на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Полюстровского проспекта. Демонтаж ведет компания «Мегамейд», которая выиграла конкурс на строительство инженерных сетей и дорог по поручению комитета по госзаказу (она же на днях стала участником конфликта с «Садом памяти» в Полюстрово). Участники ТСН «Наш гараж», чьи строения находятся на участке, отказались добровольно убрать их, считая, что снос ведется с нарушением их прав. Более того, гаражники получили отказ в компенсациях, что также считают необоснованным. Этот пример далеко не единичный, если не сказать — типичный. «Фонтанка» рассказывает, в каких случаях владельцам положены возмещения от города и как их получить.



Имеет ли право город снести гаражи, если сам предоставил землю для их размещения?

Ключевой вопрос — наличие действующего договора аренды земельного участка или договора размещения нестационарного (временного) объекта. К примеру, гаражи на проспекте Блюхера построили в 2001 году. Но Смольный в 2008-м разорвал договор аренды, а на попытки заключить новое соглашение отвечал отказами. По документам гаражи не являются объектами капитального строительства. Так что в глазах закона сейчас они — несанкционированные объекты благоустройства. Арбитражный суд в трех инстанциях подтвердил, что ТСН «Наш гараж» занимает землю незаконно. В этом случае собственники гаражей должны были забрать свое имущество и освободить территорию. В случае отказа городские власти имеют право их демонтировать и, более того, взыскать с гаражников расходы на демонтаж.



Если же участок находится в аренде у гаражного кооператива, но город хочет предоставить землю для строительства либо для реконструкции или приспособления для современного использования, он также может расторгнуть договор, но в этом случае должен выплатить гаражникам компенсацию.

Кому положена компенсация за демонтаж гаражей?

Порядок выплаты компенсаций регулируют закон «О мерах по обеспечению имущественных прав граждан, являющихся владельцами гаражей на территории Санкт-Петербурга» и постановление правительства города о мерах по его реализации №362 от 29 мая 2013 года.



В законе говорится, что возмещения из бюджета положены, в случае если город прекращает права на пользование земельными участками для реализации проектов, финансируемых из бюджета либо за счет инвестора. Важное условие — участки, на которых размещаются гаражи, должны быть «предоставлены в установленном порядке» гаражным кооперативам, то есть права на землю на момент принятия решения о сносе должны быть оформлены, договор должен быть действующим.



В законе оговаривается, что на компенсации могут претендовать владельцы уже демонтированных гаражей, если их снос (для тех же указанных целей) произошел после 1 июля 2008 года.



Что хотят изменить в законе?

17 апреля комиссия Законодательного собрания по градостроительству, земельным и имущественным вопросам одобрила законопроект о расширении прав владельцев гаражей при изъятии земельного участка. Предложение по корректировке действующей нормы внес губернатор Петербурга. Если сейчас компенсация полагается только при реализации проектов, финансируемых из регионального бюджета или за счет инвесторов, то теперь эту практику хотят распространить на проекты ГЧП, например прокладку трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка. Условие по наличию прав на участок остается неизменным.



Какая сумма положена за демонтаж гаражей?

Сумма компенсации за снос гаража зависит от материала постройки (металлический, железобетонный, кирпичный), расположения сооружения на территории кооператива (отдельно стоящий, крайний или средний) и даты его постройки. Калькулятор можно найти на сайте КИО. К примеру, за металлический гараж 2001 года постройки, который находится в середине единственного ряда сооружений, город сейчас заплатит 35 288 рублей, а вот за кирпичный гараж с краю ряда уже полагается 104 525 рублей.

Как подать заявку на получение возмещения за снос гаража?

Подать заявление на компенсацию можно через МФЦ «Мои документы» в любом районе. Услуга бесплатна. Предоставлять компенсацию будет тот комитет, который является заказчиком строительства объектов на данном земельном участке. Максимальный срок рассмотрения заявки — два месяца. На саму выплату на банковский счет заявителя отводится еще месяц, но в совокупности оказание услуги не может растянуться больше, чем на месяц, 30 дней и три рабочих дня. На отказ отводится один месяц и три рабочих дня.



Какие документы нужны, чтобы оформить компенсацию за демонтаж гаража?

Чтобы подать заявку на возмещение, владельцу гаража нужно принести в МФЦ заявление по форме, правоустанавливающие документы на гараж и (или) удостоверение на гараж, выданное Городским управлением инвентаризации и оценки недвижимости, а также документы, удостоверяющие личность владельца гаража. Если документы подает представитель заявителя, потребуется доверенность и документы, удостоверяющие личность представителя. Если заявление подает наследник умершего владельца, нужен его паспорт и свидетельство о праве на наследство.

Кому-то удалось получить компенсацию за свой гараж?

Согласно информации, размещенной на сайте комитета по строительству, на весну 2023 года одобрены выплаты за снос 14 гаражных кооперативов. Среди них КАС 16,17,19, «Смольнинец-1» — СУН 16 (Дальневосточный пр., д. 2 и д. 8, корп. 2), КАС «Луначарская» (Шувалово-Озерки, квартал 25А, ул. Кустодиева, д. 1), КАС «Руднева» (Шувалово-Озерки, квартал 25А, ул. Руднева, д. 12), КАС 30 (Комендантский пр., д. 45, 4 гаража), КАС 40 (ул. Королева, д. 62, 59 гаражей), КАС 32, 33 (ул. Камышовая, д. 27), ГСК 1 (5-й Предпортовый пр., дом 8), ГСК 3 (5-й Предпортовый пр., дом 6, корп. 4), ГСК 5 (5-й Предпортовый пр., дом 10), ГСК «Шуваловский» (Озеро Долгое, кв. 34В), КАС «Ольгинская-6» (ул. Лиственная, д. 7, 286 гаражей), КАС «Ольгинская-5» (ул. Лиственная, д. 17, 119 гаражей), КАС «Связист-2» (ул. Жака Дюкло, д. 22, 130 гаражей), КАС-5 (пр. Луначарского, д. 116). Выплату компенсации за остальные гаражи КАС «Ольгинская-5» и КАС «Связист-2» делал комитет имущественных отношений Петербурга.





Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

